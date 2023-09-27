أونماخت من منطقة البياضة..أجدد تضامني مع الشعب الليبي 

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أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، تضامنه مع الشعب الليبي في الكارثة التي ضربت شرق البلاد جراء الفيضانات والسيول.

وقال أونماخت في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”في هذا الوقت الصعب، نشعر بالحزن والألم على جميع ضحايا الفيضانات”.

وتابع السفير الألماني “:هنا من وسط منطقة البياضة وبمناسبة المولد النبوي، أود أن أجدد تضامني مع الشعب الليبي”.

وختم أونماخت تغريدته :”نحن واثقون من قدرة الليبيين على التعاون والتعافي، وسنستمر في تقديم الدعم والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبةً”.

