أونماخت من منطقة البياضة..أجدد تضامني مع الشعب الليبي 

27 سبتمبر، 2023 1:16 م
0

أخبارليبيا24 

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، تضامنه مع الشعب الليبي في الكارثة التي ضربت شرق البلاد جراء الفيضانات والسيول. 

وقال أونماخت في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”في هذا الوقت الصعب، نشعر بالحزن والألم على جميع ضحايا الفيضانات”. 

وتابع السفير الألماني “:هنا من وسط منطقة البياضة وبمناسبة المولد النبوي، أود أن أجدد تضامني مع الشعب الليبي”. 

وختم أونماخت تغريدته :”نحن واثقون من قدرة الليبيين على التعاون والتعافي، وسنستمر في تقديم الدعم والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبةً”.
 

27 سبتمبر، 2023 1:16 م
0

المزيد من الأخبار

مؤكدًا التفافه وتضامنه مع أهالي المناطق المتضررة..وفد من مصراتة يلتقي صالح في القبة 

27 سبتمبر، 2023 12:42 م

الحويج يُطلق مبادرة إسكان الأسر الناجية بمدينة درنة والقرى المجاورة لها 

27 سبتمبر، 2023 11:05 ص

قتل شقيقه..شرطة الصابري تكشف تفاصيل جريمة قتل 

27 سبتمبر، 2023 10:05 ص
حالة الطقس

الأرصاد الجوية ينبه من تأثر مناطق شمال ليبيا بسقوط أمطار  من حين لآخر

27 سبتمبر، 2023 9:06 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى