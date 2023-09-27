أسعار الدجاج في الجزائر تقفز إلى معدلات غير مسبوقة

27 سبتمبر، 2023 4:28 م
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أخبار ليبيا 24

حققت أسعار الدجاج في الجزائر ارتفاعًا قدره 600 دينار، أي ما يعادل 4.36 دولار للكيلوغرام.

الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي؛ قال إن ارتفع الأسعار مؤقت، وسينخفض خلال القادمة؛ مرجعًا سبب الانخفاض المتوقع لعمليات بناء مزارع تربية الدواجن، حسب وله.

وأكد الناطق باسم الوزارة؛ أنّ الأغذية والمواد الأولية لتغذية الطيور جميعها متوفرة.

وفي سياقٍ منفصل.. وصلتْ القدرة الإنتاجية للسكر في الجزائر، 10 آلاف طن يومياً، و3.2 مليون طن سنوياً.

وبحسب بياناتٍ حكومية، يبلغ معدل استهلاك السكر في الجزائر 2139 طن يومياً، ونحو 1.2 مليون طن سنويًا، وفي هذا الصددّ طمأن وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني المواطنين بأن السكر متوفر بكثرة في كل الأسواق، مرجعًا سبب ارتفاع الطلب في الولايات الساحلية لموسم الاصطياف، وفق وكالة الأنباء الجزائرية

وفي سياقٍ آخر.. قال الرئيس الجزائري، إن الجزائر تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة، بوصفها قوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الأفريقية

27 سبتمبر، 2023 4:28 م
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