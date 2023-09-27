أرباح الفوسفات في المغرب تسجل انخفاضًا بـ 80 بالمئة

أخبار ليبيا 24

سجلت أرباح مجموعة المكتب للشريف للفوسفات المغربية، انخفاضًا بـ 80% في النصف الأول من 2023، على أساس سنوي.

وبحسب الشركة، وصلت الأرباح إلى 330 مليون دولار، نتيجة انخفاض الأسعار عالمياً بعد عام 2022 الذي بلغت فيه مستويات قياسية.

وفي سياقٍ منفصل.. خصصت الحكومة المغربية 11.7 مليار دولار؛ لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال.

الديوان الملكي المغربي؛ أوضح أن خطة الإعمار ستنفذ على مدار خمس سنوات في مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، وهي التي تشمل في مجملها 4.2 مليون من السكان، بحسب الديوان.

من جهةٍ أخرى.. كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تسارع معدل التضخم في المغرب.

وبحسب المندوبية المغربية؛ تسارع التضخم إلى 5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 4.9% في الشهر الماضي.

وفي الأثناء.. يكثف المغرب تواصلهُ مع القطاع الخاص لمعالجة آثار الزلزال على أنشطة السياحة التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي.