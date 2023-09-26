40% من الثروة الحيوانية في مدن الجبل الأخضر نفقت بسبب إعصار دانيال.

في تصريح صحفي قال مدير إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الجبل الأخضر صالح سليمان بو مباركة إن التقديرات المبدئية تشير إلى أن أكثر من 40% من الثروة الحيوانية في بلدية الجبل الأخضر من أغنام وأبقار وإبل ودواجن قد نفقت وتضررت جراء إعصار دانيال.

كما أثر الإعصار حسب بومباركة على الطرق المؤدية إلى مراعي تلك الحيوانات، وناشد الجهات المختصة بضرورة حماية ما تبقى من الثروة الحيوانية.

و شدد بومباركة على ضرورة التعامل مع الحيوانات النافقة بالشكل المناسب لضمان عدم تسببها في حدوث كارثة بيئية، مطالباً بتحصين المواشي المتبقية وفق المناسب لها.

كما طالب بومباركة ف بتعويض المزارعين عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء هذا الاعصار.

و في سياقٍ ذي صالة.. قال بومباركة أن أدت الفيضانات التي رافقت مرور الإعصار أدت إلى خسارة 85% من الأراضي الزراعية الأمر الذي تسبب بخسارة محصول هذا الموسم من الخضروات والفواكه.