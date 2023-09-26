وزير التعليم التقني والفني يؤكد ضرورة استمرار إرسال القوافل للمدن المنكوبة.

تابع وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة “يخلف سعيد السيفاو” اليوم الثلاثاء، مع فريق لجنة الطوارئ بالوزارة ما قام به الفريق من أعمال لوجستية وإغاثية للمتضررين بالمناطق المنكوبة، للتخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم اليومية .

وأكد الوزير على ضرورة استمرار تجهيز القوافل الإغاثية والمعونات الإنسانية والمستلزمات التعليمية والتدريبية وارسالها للمدن والمؤسسات التعليمية المحتاجة إليها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع بأن جميع مكاتب التعليم الفني المتوسط جاهزة لاستقبال المعلمين والطلبة بالمناطق والمدن المنكوبة وأن المعاهد مجهزة لاستقبال الطلبة مع بداية استئناف الدراسة، مبيناً بأن الوزارة لديها خطة تعليمية بديلة يمكن تنفيذها وقت الحاجة إليها.