ملك الأردن يوافق على التعديل الوزاري بحكومة الخصاونة

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وافق ملك الأردن عبد الله الثاني على تعديل وزاري بحكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بحسب بيان الديوان الملكي الهاشمي.

رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة أعلن عن أسماء الوزراء الجدد في الحكومة:

– رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيراً للمياه والري.

– وجيه طيب عبد الله عزايزة، وزير دولة.

– أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

– حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.

– يوسف محمود علي الشمالي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.

– ناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة، وزيراً للعمل.

– وسام وليد توفيق التهتموني، وزيراً للنقل.

– مهند أحمد سالم المبيضين، وزيراً للاتصال الحكومي».

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وفي وقتٍ سابق.. قدم عدد من وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالاتهم من مناصبهم تمهيداً لتعديل وزاري جديد.

وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ أوضحتْ أن الخصاونة سوف يجري التعديل السابع على حكومته منذ أن كلفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برئاسة الوزراء في أكتوبر 2020.