مقتل 25 شخصًا جراء اشتباكات مسلحة في سوريا

أخبار ليبيا 24

قُتل 25 بينما أصيب 42 في اشتباكات بين مسلحين محليين وجماعات موالية للنظام السوري في ريف دير الزور.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أفاد في بيانٍ أن الهدوء عاد إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة قوات سوريا الديمقراطية قسد السيطرة على بلدة ذيبان المقابلة للميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات.

كما أشار بيان المرصد على انتشار قوات عسكرية تابعة لـ«قسد» في المناطق التي شهدت يوم أمس اشتباكات وهجمات للمسلحين المحليين على مواقع عسكرية، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. تعرض 4 أشخاص لإصابات؛ جراء استهدافهم بطائرتين مسيرتين لموقع عسكري تابع للقوات الحكومية السورية في محيط بلدة السقيلبية بريف حماة.

وبحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.. سُمع دوي انفجار عنيف صباح اليوم في ريف حماة، وشوهدت سحابة دخان تتصاعد من مزرعة جلاب شمال غربي العشارنة جنوب مدينة السقيلبية، ومن ثمّ نفذ الطيران الحربي الروسي غارات جوية على قرية الحلوبة بريف إدلب، ومحيط قرية العنكبوتي بريف حماة، بحسب الوكالة.

وفي سياقٍ منفصل.. قُتل خمس عناصر قوات النظام واصيب أربعة آخرون، في هجوم لتنظيم داعش استهدف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة