مقتل 2 من عناصر الدفاع البحرينية إثر هجوم حوثي

أخبار ليبيا 24

قُتل اثنان من عناصر دفاع البحرين، وجرح آخرين جراء هجوم بطائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي في اليمن.

قوة دفاع البحرين؛ أصدرت بيانًا أوضحت فيه «استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل» بحسب البيان.

وأضافت القوة: «جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن»