شرطة القوارشة تضبط مصريًا يقوم بتصنيع الخمور المُركبة 

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة القوارشة تمكن من ضبط مصري الجنسية يقوم بتصنيع الخمور المُركبة.

وأوضحت المديرية أن المتهم يقوم بخلط الكحول الطبي بنكهات صناعية وبيع القنينة سعة نصف لتر بمبلغ 30 دينار حيث إن خلط هذه المواد تسبب في الفترة الماضية في حالات فشل كلوي ومشاكل في المعدة.

وذكرت أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد شخص مصري الجنسية يمتهن الاتجار بالخمور وتصنيعها بمنطقة القوارشة وأفاد أيضاً ان المصري يمارس نشاطه داخل منزل بمنطقة بالقرب من منطقة النجيله.

وأضافت أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى المنزل الذي يمارس فيه المشكو فيه نشاطه بتصنيع وبيع الخمور وتمت مراقبته ومداهمته وضبط الشخص المطلوب.

ولفتت إلى أنه تم ضُبط مواد تستخدم في تصنيع الخمور داخل المنزل وكذلك عدد أربع قنينات سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة مُعدة للبيع.

وأشارت إلى أنه بالاستدلال معه تبين أن يُدعى خ.ع.م من مواليد 1988 مصري الجنسية واعترف بخلط مادة الكحول الطبي (سبيرتو)مع نكهات صناعية وبيع القنينة سعة نصف لتر (عفسة)بمبلغ 30دينار علماً بأن هذه المادة تسببت في حالات فشل كلوي وأمراض في المعدة.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.