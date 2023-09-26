دون الإفصاح عن الشركات.. مدير إدارة السدود : هناك 3 سدود سيتم إنشاؤها في درنة

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المالية في حكومة الوحدة، عمر المغربي، إن هناك 3 سدود سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن شركات سيتم التعاقد معها لبناء السدود الجديدة من دون الإفصاح عنها أو تحديد تكلفتها.

وأضاف المغربي، في تصريحات صحفية، أن هناك سببين لانهيار سدّي درنة، الأول عدم وجود ميزانيات كافية خلال السنوات الماضية، والثاني يتعلق بالشق الفني، وهو عدم عودة الشركة الأجنبية المنفذة للسدين إلى ممارسة عملها في ليبيا.

وضربت العاصفة “دانيال” شرقي ليبيا منذ نحو أسبوعين، حيث تسببت زيادة ضغط المياه المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة في انهيار السد الأول، وهو سد بومنصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، فتدفقت منه كميات كبيرة من المياه اجتاحت السد الثاني بسعة 1.5 مليون متر مكعب، الذي يقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.

لم يخضع السدان في درنة إلى عمليات الصيانة الدورية منذ عام 2002، بينما جرى بناؤها قبل نحو نصف قرن

وكان النائب العام الصديق الصور أعلن عن أن التحقيقات في كارثة انهيار سدين في درنة ستطاول مسؤولين حاليين.

وأشار إلى أن التقصير والفساد المالي بدأ منذ زمن طويل، والتحقيقات ستشمل عدة وقائع في العقدين الماضيين، مؤكدًا أنه من الصعب إعطاء مهلة محددة لانتهاء تحقيقات انهيار سدي درنة.

وذكر تقرير لديوان المحاسبة الليبي بعد الكارثة أن وزارة الموارد المائية تقاعست منذ فترة كبيرة عن متابعة خطابات الضمان، بشأن صرف مبلغ بقيمة 2.286.358 يورو لصيانة سدي درنة في عام 2020 لصالح شركة برسيل التركية.