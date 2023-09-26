خلال زيارته للمدينة..باشاغا: درنة ستزدهر من جديد 

أخبارليبيا٢٤

أكد رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا اليوم الإثنين أن مدينة درنة ستزدهر من جديد.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”من مدينة درنة أجدد اليقين أنها أقوى مما حدث”.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق :”درنة راسخةً رسوخ جبالنا وثابتةً في قلوبنا ما حَيينا … درنة ستزهر من جديد”.

وكان رئيس الحكومة الليبية الأسبق فتحي باشاغا وجه الشكر للدولة التي استجابت للكارثة في ليبيا وقدمت جهودها لمآزرة الليبيين.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”رغم أن المصاب جلل وحجم الكارثة قد فاق كل كلمات التوصيف، إلا أنني أكبر في أهل درنة صبرهم، وفي الفرق الإنسانية والعسكرية والأمنية جهودهم”.