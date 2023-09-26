حماد يدعو من مدينة درنة لعدم المتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية

عقد رئيس الحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة د.أسامة حمّاد، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعًا مع أعضاء اللجنة من الوزراء في مدينة درنة.

وعبّر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الثلاثاء عن رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية، داعيًا جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة.

وناقش الرئيس وأعضاء اللجنة حزمة من الأمور المتعلقة بالأزمة، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها لجنة الطوارئ من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضرّرين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء، تقييمًا لعمل الوزارات خلال الفترة الاِستثنائية الماضية بمدينة درنة والجبل الأخضر، والجهود التي بُذلت في سبيل إرجاع الأوضاع إلى سابق عهدها، خاصة على مستوى الوزارات الخدمية.

واِستعرض الحاضرون، التجهيزات والتحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر إعادة إعمار درنة، في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، والذي سيشهد حضورًا محليًا ودوليًا بارزًا.