حفتر يصل موسكو بناء على دعوة رسمية من دولة روسيا الاتحادية 

أخبارليبيا24

قام القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر بزيارة روسيا اليوم الثلاثاء بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية.

وذكر مكتب الإعلام في القيادة العامة أن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف في مقدمة مستقبليه.

وأوضح مكتب الإعلام أنه أجريت مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطني للدولتين ترحيباً بزيارة القائد العام لروسيا.

وأفاد مكتب الإعلام أن هذه الزيارة تشهد إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار مكتب الإعلام في القيادة العامة إلى أن الزيارة ستتضمن بحث سُبل تعزيز دعم العلاقات وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.