جهودنا مركزة على ملف الإعمار.. هذا ما أكده حماد لمشايخ ووجهاء درنة

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أكد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، لمشايخ ووجهاء مدينة درنة، اليوم الثلاثاء، أن جهود الحكومة تتركز الآن حول البدء الفوري في ملف الإعمار ودعمه خلال هذه الفترة الاستثنائية.

واستقبل رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة- رئيس الحكومة الليبية، وفدًا من مشايخ وأعيان ووجهاء مدينة درنة، بحضور آمر المنطقة الأمنية درنة اللواء عبد الباسط بوغريس، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي.

وقالت الحكومة، إن وفد المشايخ والأعيان أعرب عن تقديره وشكره لجهود الحكومة الليبية ولجنة الطوارئ، في تدارك أزمة الفيضان وكافة تداعياتها، مؤكدًا أن التحركات والتدابير العاجلة التي تم اتخاذها؛ كان لها دور كبير في احتواء الكارثة التي حلّت على درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر.

وأضافت، أن حماد أكد أن الحكومة الليبية حرصت على الوصول لكل متضرر، واتخذت إجراءاتها الفورية على جميع الأصعدة عبر وزاراتها والجهات التنفيذية في البلاد؛ بغية تدارك الأزمة واحتوائها، بالإضافة إلى البدء الفوري في ملف الإعمار ودعمه، حيث تتركز الجهود حوله خلال هذه الفترة الاستثنائية.