توقعات الأمطار في ليبيا وتحذير عن حالة البحر اليوم وغدًا

أخبار ليبيا 24

نشرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، تحذيرًا بحريًا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء حيث أفادت أن البحر “مضطرب” على طول الساحل الليبي باستثناء ساحل طبرق حتى إمساعد البحر “خفيف الموج”.

وحول توقعات حالة الطقس، توقعت رؤية بأن هناك فرصة هطول للأمطار واردة خلال 48 ساعة القادمة على أغلب مناطق الشمال قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية والله أعلم.

وفي وقت سابق، توقعت مؤسسة رؤية الأحد عن توغل سحب بحرية نحو السواحل الليبية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة.

ولفتت رؤية الى أن الامطار قد تكون غزيرة محليًّا عند ظهور الخلايا الرعدية خاصة في مناطق الجبل الأخضر، وأن يتراوح معدل الأمطار التراكمي بين 5 و 25 ملم .

وطمأنت المؤسسة الليبيين أن تأثير المنخفض على ليبيا ليس بالخطر، مضيفة أنه يُعدّ حالة اعتيادية ليست استثنائية، متوقعة أن تعيق الأمطار جزئيا فرق البحث عن المفقودين بسواحل مدينة درنة.