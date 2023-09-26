تعرف على عدد الموظفين الذين تمت تسوية أوضاع مرتباتهم خلال سبتمبر الجاري 

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أعلنت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عدد الموظفين الذين تم الإفراج عن مرتباتهم وتعديل درجاتهم وعلاواتهم السنوية خلال سبتمبر الجاري.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم الإفراج عن مرتبات الموظفين المتعثرة منذ سنوات بمراقبات التعليم بالمناطق في شهر سبتمبر 2023 وعددهم 23492 موظف.

وذكرت الإدارة أن عدد الموظفين الذين تم تعديل مرتباتهم بالزيادة (تعديل الدرجة) في شهر سبتمبر بلغ 100246 موظف.

وأشارت الإدارة إلى أن عدد الموظفين الذين تم تعديل مرتباتهم بالزيادة (علاوة سنوية) بلغ 130 ألف موظف.