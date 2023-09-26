بلدية سوسة: الأوضاع باتت أفضل من الأيام الماضية عقب كارثة السيول والفيضانات 

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سوسة وسيم بالط إن الأوضاع في سوسة باتت أفضل من الأيام الماضية عقب كارثة السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة ومناطق الجبل الأخضر بالكامل.

وأوضح بالط في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الإثنين، أن الكهرباء عادت إلى سوسة بنسبة 90 ‎%‎ ، بإستثناء بعض المناطق تحتاج إلى محطات وكوابل جديدة.

وأضاف مدير المكتب أنه تم فتح كافة الطرق والمسارات وتنظيف وإزالة المخلفات من الطرق الرئيسية والفرعية.

وأشار بالط إلى أن المياه هي التي تعتبر أزمة في الوقت الحالي، لأن محطة المياه في سوسة لا تعمل، وتجهيز محطه التحلية يحتاج إلى صيانة جذرية ولم يأتي الدعم صحيح في هذا الملف.

وأكد مدير المكتب أن المواطن يعاني بسبب أزمة المياه، حيث بلغ سعر شاحنة المياه إلى 120 دينار شراء.

وأفاد بالط، أن الوضع بمستشفى سوسة بات أفضل بتواجد كادر طبي محلي، وقاموا بإجراء عمليات أيضاً، والمصارف فتحت ابوابها ووزعت سيولة نقدية بسقف سحب 3000 دينار،

ولفت إلى أن الإغاثات تصل تباعاً وبشكل مستمر للتخفيف من معاناة أهالي سوسة، والمحال التجارية أيضاً فتحت أبوابها.

يذكر أن بلدية سوسة سجلت 25 حالة وفاة ، و70 مفقود في كارثة العاصفة المتوسطية “إعصار دانيال” وبالسيول والفيضانات التي غمرت المدينة، وسجلت أصرار مادية فادحة في الاملاك الخاصة للمواطنين وبالمقار الحكومية.