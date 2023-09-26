النهر الصناعي ينفي حدوث انفجار بأحد الخطوط الرئيسية

26 سبتمبر، 2023 10:20 ص
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أخبار ليبيا 24

نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأخبار الواردة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن حدوث انفجار في أحد خطوط النهر الصناعي مما تسبب في هدر كميات كبيرة من المياه.

وأكد الجهاز بأن كافة الخطوط الناقلة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي تعمل بشكل ممتاز ومستمرة في توفير الإمداد المائي للبلاد، مشيرا إلى أن التسريب قد حدث في أحد الخطوط الفرعية المغذية بمدينة البريقة خلال إجراء بعض أعمال صيانة بالمدينة وليس بالخطوط الرئيسية لمشروع النهر الصناعي.

ودعت إدارة الجهاز كافة صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والمسموعة تحري الدقة في نقل ونشر الأخبار.

26 سبتمبر، 2023 10:20 ص
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