النائب العام يبحث شؤون أعضاء هيئة التدريس الذين تقررت لهم أولوية الإيفاد للدراسة في الخارج.

عقد النائب العام الصديق الصور اليوم الثلاثاء ؛ اجتماعاً؛ بوزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة ومجلس الوزراء؛ ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي.

وتناول الاجتماع مقترح تنظيم حركة الإيفاد للدراسات العليا في الخارج؛ والجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها؛ ثم تناول المجتمعون الأسس التي اتكل عليها مجلس الوزراء في وضع خطة لمعالجة الإشكالات التي يعانيها ملف الموفدين.

وفي ختام الاجتماع، وجه النائب العام وكلاءه بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد؛ والتحقق من مشروعية استحقاقهم؛ والتواصل مع اللجنة المشكلة لغرض تنظيم الإيفاد؛ ومن ثم مباشرة إجراءات إنفاذ القرارات المتعلقة بالإيفاد للدراسة في الخارج بالتنسيق مع الحكومة.