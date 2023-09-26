المفقودون العرب جراء فيضانات درنة

أخبار ليبيا 24

بلغ إجمالي عدد المفقودين من المهاجرين والعمالة الوافدة جراء الفيضانات التي ضربت درنة قبل أكثر من أسبوعين 500 مفقود في حصيلة غير نهائية، وفق بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وقالت اللجنة، إن “عدد المفقودين من الجنسية المصرية بلغ 360 شخصا، بينما بلغ عدد الضحايا من الجنسية السودانية 93 شخصا، بينهم نساء وأطفال”.

وأكدت اللجنة، “فقدان 40 سوريا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 07 فلسطينيين”.

وضرب فيضان مدمر مدينة درنة في شرق ليبيا ما أدى إلى مقتل 3875 شخصا، حسب آخر إعلان للجنة الطوارئ بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.