المسماري يعلن ارتفاع ضحايا إعصار دانيال إلى 4029 وفاة

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة في وقت سابق هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.

وقال المسماري، في آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة، حتى يوم 24 سبتمبر الجاري، إن عدد القتلى بلغ 4029 قتيلا.

وأضاف المسماري أن هناك “87 جثمانا لمصريين، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم في بلادهم”.

وأظهرت الإحصائية دفن 647 جثة في مقبرة مرتوبة، بينما دفنت 50 جثة أخرى في مقبرة الظهر الحمر.

وأمس الإثنين، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية محمد الجارح أن إجمالي الضحايا في درنة بلغ 3875 حالة.

وأشار الجارح، إلى استمرار أعمال الانتشال في المدينة، مع بقاء فرق أجنبية بها للمعاونة في تلك الأعمال من دول مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا الاتحاد الأوروبي، بينما هناك فرق أنهت الأعمال المنوطة بها.

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

واجتاح الإعصار دانيال، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.