المركزي يلزم المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية باستلام العملات التالفة 

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ألزم مصرف ليبيا المركزي فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بتسلُّم العملات التالفة من العملاء.

وأكد المركزي في بيان له، على فيسبوك، على ضرورة تسهيل إجراءات قبولها من المواطنين، بعد أن لاحظ ترددهم على خزينة المصرف المركزي في بنغازي لاستبدالها.

وجاء ذلك في تعميم المركزي، إلى المديرين العموميين للمصارف التجارية ومديري المناطق للفروع في المنطقة الشرقية، و

وشدد المركزي على مديري المصارف بإلزامهم بالضوابط المحددة بهذا الخصوص، وإلا سيضطر إلى اتخاذ إجراءات جزائية ضد المخالفين،

وأوضح المصرف المركزي في بيانه أنه لاحظ تردد المواطنين على خزينته في بنغازي من أجل استبدال العملة التالفة، وذلك بعد أن رفضت فروع المصارف قبولها، مع أن هذه المبالغ المطلوب استبدالها لا تتجاوز أحيانا مئة دينار وليست مبالغ كبيرة يضطر العميل إلى إيداعها في حسابه.

وأشار البيان إلى رصد مفتشي إدارة الرقابة المصرفية، خلال جولاتهم على فروع المصارف، وجود رصيد للعملة التالفة ضمن خزائنها، ولم تسلم إلى الخزائن الرئيسية، داعياً إلى تسليمها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.