اللواء طارق بن زياد يكرم رئاسة أركان القوات البحرية تقديرا لجهودها في درنة

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كرّم، اللواء طارق بن زياد المعزز، الإثنين، رئاسة أركان القوات البحرية، وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وإدارة إنفاذ القانون، وأطقم الزوارق “الزورق غات -الزورق هون -الزورق غريان -الزورق نالوت”.

وجاء التكريم، بتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم البارزة في عمليات البحث عن العالقين والمفقودين وانتشال ضحايا الفيضانات من شواطئ مدينة درنة.

كما كرّم اللواء طارق بن زياد المعزز الإدارة العامة لأمن السواحل ومركز الأبحاث التحت مائية، والقوات الخاصة البحرية بالمنطقة الغربية.

وقبل أربعة أيام كرّم، اللواء طارق بن زياد المعزز، ضباط وجنود الكتيبة 603 مشاة تقديرا لمشاركتهم في تأمين مدينة درنة، ولدورهم البارز في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال ضحايا الفيضانات التي حلّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر.