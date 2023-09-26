الكوني يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا.

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، السيد موسى الكوني، صباح اليوم الثلاثاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، “يان فريد”، الذي قدم إحاطة شاملة عن جهود البعثة منذ وقوع كارثة درنة ، بالمشاركة مع الهلال الأحمر الليبي، وبالتنسيق مع لجنة إدارة الازمة المكلفة من المجلس الرئاسي.

وأشاد الكوني، بالاستجابة السريعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر، وشريكها المحلي جمعية الهلال الأحمر الليبي ، وقدرتها على أداء المهمة الموكلة لها لخبرتها الطويلة في مجال العمل الإنساني.

وفي ذات السياق أشاد الكوني بجهود كافة المنظمات المحلية والدولية المساهمة في رفع المعاناة عن مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء إعصار دانيال.