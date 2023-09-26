العدل تباشر حصر الأضرار بالجهات التابعة لها في المناطق المنكوبة 

أخبارليبيا24

باشرت وزارة العدل بالحكومة الليبية في حصر الأضرار بالجهات التابعة لها في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول.

وشكَّل وزير العدل خالد مسعود لجنة لحصر الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول بالجهات التابعة للوزارة بعدد من مدن ومناطق شرق البلاد.

وباشرت اللجنة أعمالها بحصر الأضرار البشرية من وفيات ومفقودين وجرحى من موظفي وأعضاء الهيئات القضائية إضافة للأفراد التابعين لجهاز الشرطة القضائية والنزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل،

وقامت اللجنة بمسح مناطق توكره ، المرج ، البيضاء ، قرنادة ، شحات وسوسة.

وأكدت أن الأضرار كانت بالغة في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة ومعهد تدريب الشرطة القضائية ومخازن الإعاشة والمهام.

وأوضحت الوزارة تعرضت القطاعات التابعة للعدل في سوسة إلى أضرار مادية كبيرة تتمثل في تلف كامل الأثاث والأجهزة الكهربائية والأرشيف الورقي والإلكتروني ومنظومتي الصرف الصحي والكهرباء.