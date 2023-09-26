الضحايا العرب جراء فيضانات درنة

26 سبتمبر، 2023 8:43 م
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أخبار ليبيا 24

بلغ إجمالي عدد الضحايا من المهاجرين والعمالة الوافدة جراء الفيضانات التي ضربت درنة قبل أكثر من أسبوعين 333 شخصا، وفق بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وقالت اللجنة، إن “عدد الضحايا من الجنسية المصرية بلغ 145 شخصا، بينما بلغ عدد الضحايا من الجنسية السودانية 124 شخصا، بينهم نساء وأطفال”.

وأكدت اللجنة “مقتل 46 سوريا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 18 شخصا من الجنسية الفلسطينية.

وضرب فيضان مدمر مدينة درنة في شرق ليبيا ما أدى إلى مقتل 3875 شخصا، حسب آخر إعلان للجنة الطوارئ بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.

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26 سبتمبر، 2023 8:43 م
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