الرئيس العراقي يعتبر أن تقلبات أسعار الصرف معركة

أخبار ليبيا 24

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، على حد تعبيره.

وكالة الأنباء العراقية؛ نقلت عن السوداني قوله إن المعركة تضم فئة كانت تعيش على الدولار، والمصارف الأهلية تأخذ العملة الأميركية من المركزي وتبيعها في السوق الموازية، وهذه ستنالها العقوبات؛ وفقًا للوكالة العراقية.

وفي وقتٍ سابق.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.

المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.

وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.

وفي وقتٍ سابق.. أعلن البنك المركزي العراقي؛ استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.

محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قال إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين

وكان البنك المركزي العراقي، قد كشف في وقتٍ سابق، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية