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الدبيبه يخص 92.8 مليون لصيانة المدارس بالمدن المنكوبة.

26 سبتمبر، 2023 10:12 م
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أصدر رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة”، عقب اجتماع اليوم الثلاثاء، قراراً يمنح مصلحة المرافق التعليمية الإذن بالتعاقد لصيانة عدد من المدارس بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وتخصيص 92.8 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المتضررة جراء الفيضانات .

 

وشمل القرار 15 مدينة تم حصرها من قبل مصلحة المرافق التعليمية وهي مدن درنة ،أم الرزم ، القبة ، الأبرق ، القيقب ، شحات ، سوسة ،وردامة ، البيضاء ،عمر المختار ، الساحل ، المرج ،جردس العبيد ،المليطانية ، الأبيار .

 

وتنوعت الصيانة بين 44 صيانة شاملة للمدارس و 73 صيانة جزئية .

26 سبتمبر، 2023 10:12 م
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الدبيبه يخص 92.8 مليون لصيانة المدارس بالمدن المنكوبة.

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