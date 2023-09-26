الجويفي يتعهد بدعم نادي دارنس المتضرر من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الرياضة “عبد الشفيع الجويفي” قيام الوزارة بالعمل على تخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة درنة لبناء مقرّ جديد حديث ومتكامل للنادي في أسرع وقت ممكن.

وشدّد الجويفي خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة التسييرية بنادي دارنس سهيل بوشيحة على أن الوزارة لن تتخلى عن نادي دارنس وجميع الأندية، وستسخر جميع إمكاناتها لدعم ومساندة أنديتنا المتضررة حتى تستعيد نشاطها من جديد.

وبحث وزير الرياضة الظروف الحالية للنادي عقب الفيضانات والسيول الأخيرة التي ضربت مدينة درنة.

وناقش الجويفي مع رئيس اللجنة التسييرية إمكانية العدول عن فكرة تجميد نشاط النادي مقابل تكفل الوزارة بتهيئة الظروف المناسبة أمامه ونقل نشاطه مؤقتا إلى مدينة البيضاء وتوفير ملاعب للتدريبات ومقر إداري مناسب.