الجويفي: لن نتخلى عن دارنس وجميع أنديتنا المتضررة

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أكد وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي اليوم الثلاثاء أن الوزارة لن تتخلى عن نادي دارنس أو كافة الأندية المتضررة نتيجة السيول والفيضانات.

واستعرض الجويفي مع رئيس اللجنة التسييرية بنادي دارنس سهيل بوشيحة الظروف الحالية للنادي وأندية المنطقة بكاملها، عقب الفيضانات والسيول الأخيرة التي ضربت عديد المدن بالمنطقة الشرقية من بينها مدينة درنة المنكوبة.

وناقش الوزير مع رئيس اللجنة التسييرية بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عادل الأوجلي، إمكانية العدول عن فكرة تجميد نشاط النادي مقابل تكفل الوزارة بتهيئة الظروف المناسبة أمامه ونقل نشاطه مؤقتا إلى مدينة البيضاء وتوفير ملاعب للتدريبات ومقر إداري مناسب.

وتطرق الجويفي إلى إمكانية قيام الوزارة بالعمل على تخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة درنة لبناء مقر جديد حديث ومتكامل للنادي في أسرع وقت ممكن وذلك لتمكين ومساعدة الشباب الرياضي بالمدينة على إحياء ناديهم واستئناف نشاطهم.

وجدد الوزير خلال هذا اللقاء التأكيد بأن الوزارة لن تتخلى عن نادي دارنس وجميع الأندية وستسخر جميع إمكاناتها لدعم ومساندة أنديتنا المتضررة حتى تستعيد نشاطها من جديد.