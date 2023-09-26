أضرار بليغة بمؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة بسبب الفيضانات

أخبار ليبيا 24

قالت لجنة مشكلة لحصر الأضرار تابعة لوزارة العدل إن مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة تعرضت لأضرار بالغة جراء الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا قبل أسبوعين.

جاء ذلك في بيان الإثنين للحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب بشأن تشكيل وزارة العدل للجنة لحصر الأضرار بالجهات التابعة لها بالمناطق المنكوبة بالفيضانات.

وشكَّل وزير العدل، خالد مسعود، لجنة لحصر الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول بالجهات التابعة للوزارة بعدد من مدن ومناطق شرق البلاد.

وقالت الحكومة، إن ذلك يأتي في “إطار حرص الحكومة الليبية على حصر الأضرار البشرية والمادية بالمؤسسات التابعة لها”.

وأضافت، أن اللجنة باشرت أعمالها بحصر الأضرار البشرية من وفيات ومفقودين وجرحى من موظفي وأعضاء الهيئات القضائية، إضافة للأفراد التابعين لجهاز الشرطة القضائية والنزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقالت الحكومة، إن اللجنة قامت بمسح مناطق توكرة والمرج والبيضاء وقرنادة وشحات وسوسة.

وأضافت، أن اللجنة أكدت أن الأضرار كانت بالغة في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة ومعهد تدريب الشرطة القضائية ومخازن الإعاشة والمهام.

وذكرت اللجنة، أن القطاعات التابعة للعدل في سوسة تعرضت إلى أضرار مادية كبيرة، تتمثل في تلف كامل الأثاث والأجهزة الكهربائية والأرشيف الورقي والإلكتروني ومنظومتي الصرف الصحي والكهرباء.