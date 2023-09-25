وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية : 64 مواطناً قتلوا جراء إعصار دانيال .

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنّ عدد المواطنين الفلسطينيين الذين قُتلوا جرّاء فيضانات درنة والجبل الأخضر بلغ 64 فلسطينياً.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، في بيانٍ له، أنّ هذه الأرقام تأتي وفقاً للمعطيات التي وصلت إلى الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في ليبيا، والمعلومات التي جمعتها وتأكّدت منها اللجان المكلّفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي.”

وأضاف الديك أنّ ما يزيد عن 10 مواطنين فلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين وجارٍ البحث عنهم، وما يزيد عن 161 أسرة في عداد العائلات المنكوبة التي تضرّرت بأشكال متفاوتة.