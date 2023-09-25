وزارة التربية والتعليم تُعمم بضرورة الالتزام بالخطة الدراسية للعام الحالي.

في تعميمٍ نشرته عبر حسابها على فيس بوك ، حثت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة مراقبي التعليم على ضرورة الالتزام بالخطة الدراسية للعام 2023-2024م.

وحثت مسعودة الأسود وكلية الوزارة خلال التعميم كافة المراقبات على تقسيم المقررات الدراسية على الأسابيع الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى التعليم الديني وفقاً لما أصدره مركز المناهج والبحوث التعليمية بالوزارة للعام الحالي 2023 -2024م.

ونوه التعميم بضرورة تنفيذ توجيهات وملاحظات المفتشين التربويين المدونة في سجل التفتيش التربوي خلال زياراته الميدانية وفق الخطة التفتيشية للمدارس.