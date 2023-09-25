موسكو تتطلع لتحقيق مليارات الدولارات من إيرادات النفط والغاز

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن تحقق روسيا 17.72 مليار دولار، إضافية من إيرادات النفط والغاز، على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

ووفقًا لمسودة مبدئية للموازنة العامة؛ قامت روسيا بتعليق قاعدة موازنتها وقدمت نسخة في عام 2023 تسمح لها بإنفاق المزيد والادخار بشكل أقل في صندوق الثروة الوطنية.

وفي سياقٍ منفصل.. قدمتْ روسيا اقتراحًا يقضي بتقديم مليون طن من الحبوب إلى أنقرة بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر.

وينصُ المقترح معالجة هذه الحبوب في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجاً، كبديل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود، بحسب الخارجية الروسية

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة الأناضول التركية؛ سيناقش إحياء صفقة تصدير الحبوب، واستئناف الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وفقَ الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أكد أردوغان، استمرار المحادثات المتعلقة باستئناف الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر ممر آمن على البحر الأسود.