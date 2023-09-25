مفوضية اللاجئين تقدم أدوية لعلاج المتضررين من السيول في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسليم مستشفى درنة الميداني أدوية ضرورية تكفي لعلاج أكثر من 10 آلاف مريض.

وقدمت المفوضية خيمتين طبيتين ومولدي كهرباء إلى غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة ومستشفى عين مارة لتعزيز استجابتهما الطارئة، وفق بيان لها، اليوم الإثنين.

وفي منتصف سبتمبر الجاري، أطلقت المفوضية نداءً لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات التي تعرضت لها مناطق شرق ليبيا جراء العاصفة “دانيال”، وحثّت المفوضية على التبرع لإغاثة آلاف الأشخاص والأسر.