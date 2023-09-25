مصر تعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة

أخبار ليبيا 24

تعتزم مصر إجراء انتخابات رئاسية، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين 9 نوفمبر المقبل.

وأضافت: «الاقتراع سيجري خارج مصر، في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023»

وأعلنت أن «الإعلان عن القائمة المبدئية يوم 16 أكتوبر 2023، وتلقي اعتراضات المترشحين خلال 17 و18 أكتوبر المقبل، والفصل في الاعتراضات من 19 حتى 21 أكتوبر، وحدد إخطار المرشح المستبعد يوم 22 أكتوبر، وكذلك تلقي تظلمات المترشحين 23، و24 أكتوبر» حسب بيانها.

وفي سياقٍ منفصل.. اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنَ مصر «أمام أزمات مركبة لا يد لها فيها» حسب تعبيره.

شكري؛ وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ طالب بضرورة التعامل الفوري مع أزمة الديون التي تعاني منها الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بالإضافة إلى تعزيز أدوات التمويل القائمة وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وفق قوله.

وفي سياق منفصل.. تراجع الإنتاج اليومي من الغاز لحقل ظُهر المصري إلى 11% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.