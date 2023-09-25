مسؤول بوزارة المالية يؤكد الإفراج عن مرتبات أكثر من 23 ألف موظف بالتعليم

أخبار ليبيا 24

أكد، مسؤول بإدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوحدة، على إجراء إفراجات لمرتبات مراقبات التعليم في كامل ليبيا لأكثر من 23 ألف مرتب، وإحالة شهر سبتمبر لمصرف ليبيا المركزي أمس الأحد.

وقال المسؤول، إنّه تمّت إحالة مرتب إضافي للمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات شرق البلاد، واستئناف إفراجات وتسويات وتغيير مسار مرتبات وترقيات وتعديلات ومتغيرات أخرى، لأكثر من 230 ألف من المرتبات خلال شهر سبتمبر.

وأوضح المسؤول، أن وزارة المالية أفرجت عن أكثر من 100 ألف مرتب وإعادة الإفراج عن أكثر من 21 ألف كانت متوقفة لأسباب مختلفة، منذ مطلع العام الحالي حتى شهر سبتمبر، على مستوى كل القطاعات في كامل الدولة الليبية.

وقال إنّه تمّت تسوية وترقية ومعالجة وضع مرتبات وتغيير مسار مرتبات لأكثر من مليون ومائة ألف مرتب بالزيادة، وذلك منذ شهر يناير إلى سبتمبر الجاري.