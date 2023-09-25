ضبط متهين سرقا هاتف امرأة في بنغازي وابتزاها بنشر صورها

أخبار ليبيا 24

تمكنت مديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على شخصين أحدهما سلب هاتفين من إحدى السيدات وأغراضها الشخصية ومسروقات بقيمة 17 ألف دينار، وقام بابتزازها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ضُبط الشخص الآخر بحوزته أحد الهاتفين وخمور مُستوردة.

وأوضحت المديرية أن المتهم الأول ضبط بشارع فينيسيا، وبحوزته هاتف نوع “ألترا”، وبعد الاستدلال تبين أنه يُدعى “س.م.س” من مواليد 1984 واعترف بما نُسب إليه وأن الهاتف الذي ضُبط بحوزته يخص الشاكية.

واعترف المتهم بإخفاء هاتف آخر يخص الشاكية لدى أحد الأشخاص يُدعى “ط.ف.س” من مواليد 1988، ليجري ضُبطه بحوزته زجاجتي خمور وأربع عُلب بيرة مُستوردة تحتوي على نسبة من الكحول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.