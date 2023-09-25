روسيا تدمر طائرات مسيرة أوكرانية

أخبار ليبيا 24

دمّرت وزارة الدفاع الروسية أربع طائرات أوكرانية فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وزارة الدفاع الروسية؛ أكدت في بيانٍ أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيَّرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق شبه جزيرة القرم، بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. قصفت القوات الروسية عددًا من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية.

وكالة الإعلام الروسية، نقلت عن وزارة الدفاع قولها: «تمكنت قواتنا من تنفيذ عدد من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية»، وذلك بعد تعرض العاصمة الأوكرانية كييف، لأكبر الضربات الجوية منذ الربيع، مما أسفر عن مقتل اثنين.

وفي وقتٍ سابق… أسفر هجوم بطائرة مسيَّرة روسية على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في أوكرانيا في تلف 13 ألف طن من الحبوب.

وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبرأكوف؛ أكد أن الهجوم الروسي دمّر 270 ألف طن من الحبوب، خلال شهر واحد فقط، على حد قوله.

وأضاف أن الهجوم حفّض القدرة التصديرية للميناء بنسبة 15 في المائة.

وفي ذات السياق… كشفتْ سلطة ميناء كونستانتا الروماني، أن أوكرانيا شحنت 8.1 مليون طن من الحبوب عبر الميناء، في الشهور الـ7 الأولى من العام الحاليّ.