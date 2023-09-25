دوريات إنفاذ القانون تنتهي من مهامها في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت دوريات إدارة إنفاذ القانون، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أن عناصر الإنقاذ التابعة لها غادرت مدينة درنة، بعد أن أنهت مهامها لدعم جهود الإنقاذ والبحث نتيجة للسيول والفيضانات التي حلت بالمدينة.

وأشارت الإدارة في بيان لها إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة كرمت عناصر إدارة إنفاذ القانون، لجهودهم البارزة في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا داخل المناطق والأحياء المُتضررة.

والأحد، أعلن جهاز المباحث الجنائية التابع لحكومة الوحدة الوطنية انتشال 60 جثة من ضحايا كارثة العاصفة “دانيال” التي ضربت شرق البلاد، وذلك خلال ثلاثة أيام من جهود الإنقاذ.