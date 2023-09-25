خلال لقائه الكوني.. السفير التركي: مستمرون في دعم ليبيا لانتشال جثث ضحايا السيول

أخبار ليبيا 24

أكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، اليوم الإثنين، استمرار دعم بلاده بالإمكانات البشرية واللوجستية لانتشال جثث الضحايا، وعلاج المرضى والمصابين بالمستشفيات الميدانية جراء السيول والفيضانات، مشيدًا بموقف ليبيا في الدعم والمساندة لتركيا عندما تعرضت لزلزال خلال شهر فبراير الماضي.

وجاء ذلك خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، حيث قدم يلماز تعازي بلاده حكومةً وشعبًا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة والمناطق المجاورة لها أخيرً، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وثمَّن الكوني جهود دولة تركيا بتسييرها جسر إغاثة جويًا، وإرسال فرق إنقاذ متخصصة لدعم الفرق الليبية.

كما بحث مع السفير أوجه التعاون الليبي – التركي في عديد المجالات لا سيما إعادة إعمار درنة، والمناطق المجاورة، وخلق تنمية مكانية في مدن الجنوب لضمان استقراره، ومنها استئناف العمل بالمشاريع الحيوية المتوقفة منذ سنوات.