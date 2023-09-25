حبس رئيس مجلس بلدية درنة الأسبق على ذمة التحقيق في قضية انهيار السدين

أخبار ليبيا 24

قررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام حبس رئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية انهيار السدين في درنة.

وقررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، حبس 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا احتياطيًا في إطار التحقيق في حادثة فيضان درنة، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الإثنين.

وأظهرت صورة الغيثي رفقة رجال أمن، فيما يبدو أنها خلال إجراء التحقيق معه.

وقال المكتب، إن عميد بلدية درنة لم يأتِ ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.

وأضاف مكتب النائب العام، أن بفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.

وأدى انهيار سديْ أبو منصور ودرنة في فاجعة إنسانية أدت إلى مقتل الآلاف من سكان درنة، حيث تسبب فيضان كبير في جرف أحياء سكنية بالكامل على جانبي الوادي.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، محمد الجارح، الأحد، إن إجمالي الضحايا حتى الآن وصل إلى 3868 حالة، وفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة.