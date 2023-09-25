جهاز المباحث الجنائية ينجح في انتشال أكثر من 60 جثة في مدينة درنة .

أعلن جهاز المباحث الجنائية عن انتشال أكثر من 60 جثة من قبل فريق خبراء مسرح الجريمة التابع له في مدينة درنة .

وأوضح جهاز المباحث في صفحته عبر فيس بوك ، بأنه قد قام بأخذ عينات الــ DNA لحوالي 338 جثة مجهولة الهوية من قبل فريق البصمة الوراثية في الجهاز . كما قدر عدد المواقع المتضررة بحوالي 365 موقع تم حصرها رفقة مكتب النائب العام .

وأكد الجهاز تواصل مهامه في مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء الفيضانات ، للمساعدات في انتشال أكبر عدد من الجثث وحصر أكبر عدد من المواقع المتضررة.