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جهاز المباحث الجنائية ينجح في انتشال أكثر من 60 جثة في مدينة درنة .

25 سبتمبر، 2023 8:06 م
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أعلن جهاز المباحث الجنائية عن انتشال أكثر من 60 جثة من قبل فريق خبراء مسرح الجريمة التابع له في مدينة درنة .

 

وأوضح جهاز المباحث في صفحته عبر فيس بوك ، بأنه قد قام بأخذ عينات الــ DNA  لحوالي 338 جثة مجهولة الهوية من قبل فريق البصمة الوراثية في الجهاز . كما قدر عدد المواقع المتضررة بحوالي 365 موقع تم حصرها رفقة مكتب النائب العام .

 

وأكد الجهاز تواصل مهامه في مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء الفيضانات ، للمساعدات في انتشال أكبر عدد من الجثث وحصر أكبر عدد من المواقع المتضررة.

25 سبتمبر، 2023 8:06 م
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