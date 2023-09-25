توقعات بهطول أمطار غزيرة أحيانا على مناطق الشمال بما في ذلك الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن مناطق شمال ليبيا من بينها درنة ستشهد سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر وغزيرة أحيانًا بسبب تأثرها بمنخفض جوي.

وقال المركز، في نشرته اليوم، إن الأجواء تبقى معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مع تكاثر السحب تدريجيًا يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر والمناطق المجاورة له.

وأضاف، أنّه من بداية من يوم غد الثلاثاء سيؤثر منخفض جوي على أغلب مناطق الشمال، مشيرًا إلى أن هذا المنخفض يصاحبه سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، وتكون جيدة على بعض المناطق خاصةً المناطق الممتدة من رأس إجدير حتى مصراتة وبعض مناطق الدواخل وبنغازي والمرج حتى درنة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وقبل نحو أسبوعين تسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وسيول جارفة عنيفة بمناطق شرق ليبيا، مما أدى إلى سقوط آلاف من القتلى خاصة في درنة.