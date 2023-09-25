تعديل وزاري جديد في حكومة الخصاونة بالأردن

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قدم عدد من وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالاتهم من مناصبهم تمهيداً لتعديل وزاري جديد.

وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ أوضحتْ أن الخصاونة سوف يجري التعديل السابع على حكومته منذ أن كلفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برئاسة الوزراء في أكتوبر 2020.

وفي وقتٍ سابق.. وجّه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وفي الأثناء.. انخفض العجز التجاري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 10 %، مسجلاً 4.454 مليار دينار.

الحكومة الأردنية؛ أكدتْ أن هذه النسبة تأني بالمقارنة بـ 4.947 مليار دينار، في ذات الفترة من العام الماضي، وفي الأثناء.. ارتفعتْ قيمة الصادرات الوطنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2.3%، مسجلةً 4.198 مليار دينار وفقًا للبيانات الصادرة عن الحكومة.

وسجل معدل التضخم في الأردن خلال الثلث الأول من العام الجاري، تراجًعا ملحوظَا، ليصل إلى 3.7% انخفاضًا من 4.2% خلال الفترة الماضية من العام الماضي.