الهلال الأحمر المصري يطلق حملة لجمع التبرعات للمناطق المنكوبة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أطلق الهلال الأحمر المصري حملة لجمع التبرعات للمتضررين من السيول والفيضانات الناتجة عن الإعصار “دانيال” في ليبيا.

وقال الهلال الأحمر في بيان له أن مئات الأسر لا زالت تعاني من الآثار الناتجة عن الإعصار “دانيال” الذي ضرب ليبيا، لافتا إلى أن الكثير من الأسر بحاجة للاحتياجات الأساسية.

وأطلق الهلال الأحمر المصري الحملة من خلال التبرع عبر الهاتف من خلال إرسال رسالة قد تسهم في تخفيف معاناه المتضررين.

وفي وقت سابق، أكد مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، لطفي غيث، أن التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بشأن المساعدات الإنسانية، وتوفير المواد الغذائية والمخيمات وأدوات النظافة الشخصية مستمر.

ولفت الهلال الأحمر المصري إلى أنه تم توفير كل الأدوات والمتطلبات الأساسية، وهناك اتصالات دائمة لمتابعة آخر المستجدات.

وأضاف: “الأوضاع في ليبيا كارثية، ومستعدون لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم”.