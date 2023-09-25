النهر الصناعي يفند الأنباء المتداولة حول حدوث انفجار في أحد خطوط المياه

أخبار ليبيا 24

فند جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأنباء المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول حدوث انفجار في أحد خطوط النهر الصناعي مما تسبب في هدر كميات كبيرة من المياه.

وأكد الجهاز في بيان لها بأن كافة الخطوط الناقلة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي تعمل بشكل ممتاز ومستمرة في توفير الإمداد المائي للبلاد.

وأشار الجهاز إلى أن التسريب قد حدث في أحد الخطوط الفرعية المُغذية بمدينة البريقة خلال إجراء بعض أعمال صيانة بالمدينة وليس بالخطوط الرئيسية لمشروع النهر الصناعي.

ونوه الجهاز على كافة صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والمسموعة تحري الدقة في نقل ونشر الأخبار.