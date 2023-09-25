المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعقد اجتماعاً بحضور الدبيبه .

عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اليوم الاثنين اجتماعه العادي السابع بديوان رئاسة الوزراء، بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبه لمناقشة نتائج تفاوض المؤسسة الوطنية للنفط، مع عدد من الشركات بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الواقعة في حوض غدامس والمحدّدة منذ عام 1979.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماع عرضاً ضوئياً بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار القطعة الواقعة في حوض غدامس المحددة منذ عام 1979، والتي كشفت الدراسات وجود احتياطي نفطي وغازي بها يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط و39 مليون برميل مكثفات، وما حجمه 2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وأكد رئيس حكومة الوحدة خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار والإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في القطعة لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني.