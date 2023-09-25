اللافي وبعثة الصليب الأحمر في ليبيا يبحثان الوضع الإنساني في درنة

أخبار ليبيا 24

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، يان فريد، الوضع الإنساني والإغاثي في مدينة درنة، والمدن المتضررة الأخرى جراء الفيضانات والسيول، وفق بيان المجلس، اليوم الإثنين.

وقدم رئيس البعثة الدولية، إحاطة شاملة عن جهود ومساهمات البعثة منذ وقوع الكارثة، موضحاً حجم المساعدات والعمل الذي قامت به، بالمشاركة مع الهلال الأحمر الليبي، من خلال توفير معدات الإنقاذ وانتشال الجثامين، وتقديم الاستجابة السريعة وتوفير الدعم التقني المطلوب لفرق الإنقاذ المحلية، لمساعدة المتضررين، ودعم المتطوعين الذين تنادوا من كل أنحاء ليبيا، لمساعدة إخوانهم في المدن المتضررة.

من جانبه أشاد اللافي، بالاستجابة السريعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر، وشريكها المحلي جمعية الهلال الأحمر الليبي، وجميع المتطوعين، الذين كانوا من أوائل من ضحوا بأنفسهم للاستجابة لهذا العمل الإنساني، مرحباً بجهود كل المنظمات والمؤسسات الدولية التي ساهمت بما تستطيع لأجل التخفيف من حجم الكارثة.