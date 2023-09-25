اللافي والكوني يشددان على ضرورة تكاثف الجهود لدعم المناطق المنكوبة

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شدد المجلس الرئاسي على ضرورة تكاثف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، وإعادة بنائها في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال لقاء عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الأحد، رئيس ونائب رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة.

وأطلع مجلس حكماء وأعيان مصراتة المجلس الرئاسي على الوضع العام في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وبحث اللقاء تداعيات كارثة درنة والمناطق المجاورة لها، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن رئيس ونائب رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة قدما عرضًا كاملًا عن الوضع العام بالمناطق المنكوبة، والجهود التي بذلها المواطنون من كل مدن ليبيا لدعمها، والجهات التي سخرت إمكاناتها في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين بالتعاون مع الفرق الفنية الموفدة من الدول الشقيقة والصديقة.

وشدد الكوني واللافي من جانبهما على ضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، وإعادة بنائها في أقرب الآجال، ودعم الأهالي بالإمكانات من أجل عودة الحياة فيها، والاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسيًا، حتى لا يشعروا بالغربة داخل الوطن.